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У Бельгии 1 победа в 7 последних матчах. Команда Тедеско потерпела 3 поражения с сентября

Сборная Бельгии в четвертый раз подряд не сумела победить.

Команда Доменико Тедеско сегодня уступила Италии на своем поле в Лиге наций – 0:1.

Начиная с 26 июня бельгийцы одержали лишь одну победу – над Израилем (3:1). Также они дважды сыграли вничью и четырежды проиграли. В том числе у Бельгии 3 поражения в 4 последних играх.

17 ноября она встретится с Израилем.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoДоменико Тедеско
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