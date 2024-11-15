У Бельгии 1 победа в 7 последних матчах. Команда Тедеско потерпела 3 поражения с сентября

Сборная Бельгии в четвертый раз подряд не сумела победить.

Команда Доменико Тедеско сегодня уступила Италии на своем поле в Лиге наций – 0:1.

Начиная с 26 июня бельгийцы одержали лишь одну победу – над Израилем (3:1). Также они дважды сыграли вничью и четырежды проиграли. В том числе у Бельгии 3 поражения в 4 последних играх.

17 ноября она встретится с Израилем.