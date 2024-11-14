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Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция примет Израиль, Италия против Бельгии

В Лиге наций пройдут матчи 5-го тура.

Сборная Казахстана Станислава Черчесова примет Австрию, Англия сыграет в гостях с Грецией, Италия – с Бельгией, Франция встретится дома с Израилем.

Лига наций

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Лиги наций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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