Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция примет Израиль, Италия против Бельгии

В Лиге наций пройдут матчи 5-го тура.

Сборная Казахстана Станислава Черчесова примет Австрию, Англия сыграет в гостях с Грецией, Италия – с Бельгией, Франция встретится дома с Израилем.

Лига наций

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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