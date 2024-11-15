Капризов против «Монреаля»: гол, передача, «плюс 2» и 4 броска за 20:53. У него 10+20 в 16 играх, до лидера гонки бомбардиров Маккиннона – 3 балла
Кирилл Капризов забил 10-й гол в сезоне в матче против «Монреаля».
Нападающий «Миннесоты» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (3:0). Он набрал очки в 4-м матче подряд.
Кирилл Капризов провел на льду 20:53 (полезность «плюс 2»), отметился 4 бросками в створ ворот и допустил 5 потерь.
Всего на его счету теперь 30 (10+20) баллов в 16 играх сезона.
Россиянин по-прежнему занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая на 3 балла от форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона, у которого 33 (7+26) очка в 17 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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