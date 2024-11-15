Медведев впервые с 2017-го не выиграл за сезон ни одного титула
Даниил Медведев завершил сезон без титулов на уровне ATP.
Это произошло впервые с 2017 года, когда он стоял за пределами топ-40.
В 2018-м он выиграл три турнира; в 2019-м – четыре; в 2020-м – два, в том числе итоговый; в 2021-м – четыре, в том числе US Open; в 2022-м – два; в 2023-м – пять.
Опубликовала: Любовь Энина
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