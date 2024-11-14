Кривцов о словах про 500 тысяч в месяц: «Были посты – типа мы зажравшиеся. Человек тоже мог стать футболистом и зарабатывать такие деньги. Что ему помешало?»

Никита Кривцов высказался о критике в адрес футболистов.

– Самая глупая предъява, которую слышал: ты плохо играешь, потому что ты рэпер.

– Я эту предъяву даже не заметил, кто-то мне показал это просто и все. Но как это относится к футболу в целом? Если мне объяснят это, может быть, соглашусь. Или если укажут, что из-за этого есть вот такие и такие моменты – опять же, может быть, соглашусь. Даже спустя время никто ничего не объяснил.

Я не понимаю, как это относится к игре в футбол. Так можно говорить о любой музыке, не только про рэп. Любой футболист и спортсмен слушает что-то, пока едет на игру или тренировку. Им всем тоже это мешает? Они тоже плохие? Глупость.

– Это самая глупая предъява?

– Даже не воспринимаю это как предъяву. Если кто-то так считает – пожалуйста.

– В сообщениях писали что-то на таком же уровне? Многим пишут, что из-за них ставку проиграли, например.

– Было такое. Но главная глупость была после того, как я на одном шоу сказал, что мне для жизни было бы достаточно 500 тысяч в месяц. Потом были посты, что кто-то живет на такое количество денег, а есть вот это, это и это. Типа мы зажравшиеся.

Я так не считаю, потому что человек, который это пишет, тоже мог в свое время стать футболистом и зарабатывать такие деньги. Что ему помешало? – сказал полузащитник «Краснодара ».

Хавбек «Краснодара» Кривцов о том, сколько денег ему нужно на жизнь: «Если с ипотекой, 500 тысяч рублей достаточно. Если без, то 300»