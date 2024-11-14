Бруней сыграет с Россией «практически основным составом»: «Нет только главной звезды – голкипера, он женится. Все остальные в Краснодаре, у нас даже нет второй команды»

В Брунее заявили, что с Россией сыграет практически весь основной состав.

Товарищеский матч сборных России и Брунея состоится в Краснодаре 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Ранее появлялась информация, что Бруней везет второй состав, что вызвало большое количество вопросов у россиян. Расскажите, кто же прилетел в составе вашей сборной?

– В Россию приехала национальная сборная Брунея, практически основной состав, и здесь никаких сомнений ни у кого быть не должно. Наши ребята очень усердно работают, даже в этот короткий период подготовки. Но они действительно очень рады быть здесь, полностью сфокусированы на предстоящем матче.

Знаете, у нас даже нет второй команды. А этот состав играл в квалификации Кубка Азии против Макао и в отборе чемпионата ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – Спортс’‘) против Восточного Тимора. Хотя у нас есть потеря. Нет главной звезды – основного голкипера, потому что он женится. А остальные все тут, в Краснодаре.

– Главная цель Брунея в этом путешествии?

– Она состоит в том, чтобы наши игроки получили пользу от игр, чтобы они были эффективными для них.

– Вы кажетесь очень счастливым человеком, который любит футбол, горит энтузиазмом. Не расстроитесь, если матч закончится с крупным счетом?

– Давайте посмотрим, как будет складываться игра. Уверен, шансы в атаке у нас будут. А раньше времени говорить об итоге встречи не хочу. Да, нам будет очень тяжело, но эта игра – важная часть в подготовке к Кубку Азии. Возможно, мы станем намного сильнее благодаря играм в Краснодаре, – сказал президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф.

Всего 6 игроков основы Брунея приехали на матч с Россией, остальным не смогли оформить документы. Тренер рассказал, что привез почти всех из молодежки (Kub Mash)