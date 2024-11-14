  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруней сыграет с Россией «практически основным составом»: «Нет только главной звезды – голкипера, он женится. Все остальные в Краснодаре, у нас даже нет второй команды»
26

Бруней сыграет с Россией «практически основным составом»: «Нет только главной звезды – голкипера, он женится. Все остальные в Краснодаре, у нас даже нет второй команды»

В Брунее заявили, что с Россией сыграет практически весь основной состав.

Товарищеский матч сборных России и Брунея состоится в Краснодаре 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени. 

– Ранее появлялась информация, что Бруней везет второй состав, что вызвало большое количество вопросов у россиян. Расскажите, кто же прилетел в составе вашей сборной?

– В Россию приехала национальная сборная Брунея, практически основной состав, и здесь никаких сомнений ни у кого быть не должно. Наши ребята очень усердно работают, даже в этот короткий период подготовки. Но они действительно очень рады быть здесь, полностью сфокусированы на предстоящем матче.

Знаете, у нас даже нет второй команды. А этот состав играл в квалификации Кубка Азии против Макао и в отборе чемпионата ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – Спортс’‘) против Восточного Тимора. Хотя у нас есть потеря. Нет главной звезды – основного голкипера, потому что он женится. А остальные все тут, в Краснодаре.

Главная цель Брунея в этом путешествии?

– Она состоит в том, чтобы наши игроки получили пользу от игр, чтобы они были эффективными для них.

Вы кажетесь очень счастливым человеком, который любит футбол, горит энтузиазмом. Не расстроитесь, если матч закончится с крупным счетом?

– Давайте посмотрим, как будет складываться игра. Уверен, шансы в атаке у нас будут. А раньше времени говорить об итоге встречи не хочу. Да, нам будет очень тяжело, но эта игра – важная часть в подготовке к Кубку Азии. Возможно, мы станем намного сильнее благодаря играм в Краснодаре, – сказал президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф.

Всего 6 игроков основы Брунея приехали на матч с Россией, остальным не смогли оформить документы. Тренер рассказал, что привез почти всех из молодежки (Kub Mash)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Онопко о том, что у Брунея будут лишь 6 игроков основы: «Это их проблемы, готовимся по нашему плану. Может, дать им своих футболистов?»
17сегодня, 07:57
Всего 6 игроков основы Брунея приехали на матч с Россией, остальным не смогли оформить документы. Тренер рассказал, что привез почти всех из молодежки (Kub Mash)
215вчера, 21:15Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пропалестинский митинг при поддержке левой партии пройдет перед матчем Франция – Израиль. Его хотят перенести подальше от «Стад де Франс», протестующие выступают за отмену матча
110 минут назад
Александр Мостовой готов тренировать только в РПЛ: «Мне не 30 лет»
2826 минут назад
Канте будет капитаном Франции в матче с Израилем в отсутствие Мбаппе
635 минут назад
Кукурелья о календаре: «Шучу, что до лета 2027-го у меня не будет отпуска, если все пойдет хорошо. Родри и Карвахаль играют по 50-60 матчей уже 5-10 лет, это сказывается на организме»
137 минут назад
Жена Робби Кина о критике тренера за работу в «Маккаби» Тель-Авив: «Нас лишают ощущения безопасности в Ирландии – мы хотим мира. Очернение моего мужа вошло в моду, прекратите охоту на ведьм»
2346 минут назад
Кейн об отсутствии Сака, Райса, Трента, Фодена и еще 5 игроков в сборной: «Англия превыше клуба, это какой-то позор. Сейчас тяжелый этап сезона, и этим слегка воспользовались, возможно. Мне это не очень нравится»
31сегодня, 10:52
Палмер о Евро: «После сезона, что у меня был, я вдруг не играю в первых двух матчах. Помню, Уоткинс вышел на поле, и я думал: «Почему не я?»
9сегодня, 10:36
Мюллер купил жене самолет – модель стоит 2,4 млн евро на вторичном рынке. Лиза получает лицензию пилота, ей нравится ощущение свободы при полете
27сегодня, 10:19
Журналист Риоло о Мбаппе: «Они с Хакими курят кальян – мы это знаем, как и то, что Неймар пьет, а Верратти курит. В «Реале» это серьезное нарушение, а в «ПСЖ» боссы спросят, не хочет ли игрок выпить еще»
35сегодня, 10:10
Роналду номинирован на приз лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer Awards. Форвард «Аль-Насра» также претендует на награду игроку года
31сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Парагвай – Аргентина. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
2 минуты назад
Угарте о Мбаппе: «Килиан удивил меня во всех отношениях. Он очень приземленный, знает испанский – мы хорошо ладили»
12 минут назад
Мак Аллистер об иске бывшей девушки: «Это ее решение и она имеет на это право. Я знаю, как все было на самом деле, поэтому я совершенно спокоен»
113 минут назад
На матч России с Брунеем продано более 26 тысяч билетов. Metaratings пишет о 31 тысяче
837 минут назад
«Ювентус» хочет подписать Шкриньяра и Ганцко зимой. Клуб готов продать Данило, Мбангула и Артура, чтобы освободить средства
455 минут назад
Франция – Израиль. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 10:32
«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае – Бутрагеньо и Роберто Карлос поучаствовали в церемонии. Там 40 аттракционов, можно сделать фото с фигурами игроков в натуральную величину
3сегодня, 10:32
«Барселона», «Бавария», «Челси», «Лион» – в числе претендентов на приз лучшему женскому клубу от Globe Soccer Awards. Бонмати, Путельяс, Джеймс претендуют на приз лучшей футболистке
2сегодня, 10:24
Лапорт об интересе «Реала»: «Я бы прислушался к их звонку. Такие клубы нельзя игнорировать»
3сегодня, 09:36
Жирков о словах Дзюбы про Семака: «Нет смысла обижаться на тренера, если твое время в команде подходит к концу. После окончания карьеры это уже детские шалости»
18сегодня, 09:25