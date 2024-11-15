Задоров подрался с Джейми Бенном, вступившись за Карло. У него 17 минут штрафа и «минус 2» в матче с «Далласом»

Никита Задоров подрался в матче НХЛ с «Далласом».

Защитник «Бостона » получил 17 минут штрафа в игре против «Старс» (2:7) при показателе полезности «минус 2» за 19:24 на льду.

В первом периоде Никита Задоров подрался с нападающим Джейми Бенном . Он заступился за товарища по команде Брэндона Карло . По итогам эпизода хоккеисты получили по 5 минут штрафа за драку.

Бенн также получил 2 минуты штрафа за толчок на борт Карло.

В 18 играх сезона на счету Задорова 5 передач.