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Тен Хаг попрощался с «МЮ»: «Мы завоевали два трофея – я буду ценить это до конца жизни. Желаю всем болельщикам успехов и трофеев. Спасибо за эту главу»

Эрик тен Хаг выступил с прощальной речью после увольнения из «МЮ».

«Дорогие фанаты, позвольте мне начать с благодарности. Спасибо за то, что вы всегда поддерживаете клуб. Будь то игра вдали от дома или сложный матч на «Олд Траффорд», ваша поддержка была непоколебимой.

Благодаря вам атмосфера на «Олд Траффорд» всегда была потрясающей. Я ощущал это много раз. Даже на выездных матчах поддержка была невероятной – слышать, как песни болельщиков «Юнайтед» заполняли стадионы соперников, будь то в Англии, Европе или во время летних турне.

Я всегда наслаждался встречами с болельщиками «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Гуляя по улицам, я мог общаться с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США – вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Это то, что делает болельщиков «Юнайтед» такими особенными. Хочу поблагодарить вас за эти эмоции и за вашу поддержку.

Также хочу поблагодарить сотрудников всех отделов клуба за их неизменную поддержку в хорошие и трудные времена. Мы завоевали два трофея – достижения, которые я буду ценить до конца жизни. Конечно, моей мечтой было принести в клуб еще больше трофеев. К сожалению, эта мечта подошла к концу.

Желаю всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» успехов, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло, которые я ощущал от каждого человека в клубе, помогли мне почувствовать себя как дома. Спасибо за эту главу в моей жизни», – сказал бывший главный тренер «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoМанчестер Юнайтед
logoОлд Траффорд
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
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