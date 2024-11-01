Винисиусу в «Аль-Хилале» предлагают зарплату, «которой еще не было в мире футбола». «ПСЖ», «МЮ» и «Челси» тоже интересуются вингером «Реала»
Как пишет Relevo, у вингера «Реала» по-прежнему есть предложение из Ближнего Востока, которое он получил прошлым летом. Это пятилетний контракт на сумму в 1 миллиард евро, который сделает Винисиуса самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Foot Mercato отмечает, что правительственная делегация Саудовской Аравии посетила Мадрид, чтобы убедить игрока перейти в «Аль-Хилаль». Бразильцу представили амбициозный проект и сделали предложение на 4 сезона с зарплатой, «которой еще не было в мире футбола». Винисиуса хотят сделать главным лицом лиги и символом чемпионата мира 2034 года, который пройдет в этой стране.
Несколько богатых клубов Европы, среди которых «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», также следят за ситуацией. «Реал» категорически не хочет повторения «ситуации Мбаппе», когда Винисиус может остаться в последний год контракта без продления, поэтому в ближайшее время ожидаются новые обсуждения.
Как утверждает Foot Mercato, Винисиус готов попробовать себя на Ближнем Востоке, однако намерен перейти не раньше 2026 года. До этого момента он хочет продолжить выступления в Европе и вновь претендовать на «Золотой мяч» в следующем году.
Винисиус хотел попросить самую большую зарплату в «Реале» по новому контракту. Поражение в борьбе за «Золотой мяч» лишило его аргумента в переговорах и 1 млн евро бонуса
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