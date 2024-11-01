«Авангард» и Вей расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард улетит в Канаду по семейным обстоятельствам

«Авангард» и Линден Вей расторгли контракт по соглашению сторон.

Права на 33-летнего канадца в КХЛ остались за омским клубом.

«У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», – сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда ».

В этом регулярном чемпионате Вей набрал 19 (7+12) очков в 20 играх, проводя на льду в среднем 20:22 за матч.

«Авангард» идет на десятом месте в Восточной конференции. На счету омской команды 15 баллов в 20 матчах.

Весь нерв ситуации в «Авангарде» – в двух моментах: психанули тренер и важный защитник