Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Хэмилтон, Хюлькенберг, Перес, Колапинто и Боттас выбыли после второго сегмента
В пятницу, 1 ноября, проходит квалификация к спринту на Гран-при Сан-Паулу. Начало – в 21:30 по московскому времени.
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
1 ноября 2024 года
Квалификация к спринту
Топ-10 после Q2
1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Оскар Пиастри («Макларен»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Пьер Гасли («Альпин»)
7. Оливер Бермэн («Хаас»)
8. Джордж Расселл («Мерседес»)
9. Лиам Лоусон («РБ»)
10. Алекс Албон («Уильямс»)
Выбыли после второго сегмента:
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Серхио Перес («Ред Булл»)
14. Франко Колапинто («Уильямс»)
15. Валттери Боттас («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Юки Цунода («РБ»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
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