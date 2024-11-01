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Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Хэмилтон, Хюлькенберг, Перес, Колапинто и Боттас выбыли после второго сегмента

В пятницу, 1 ноября, проходит квалификация к спринту на Гран-при Сан-Паулу. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

1 ноября 2024 года

Квалификация к спринту

Топ-10 после Q2

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Пьер Гасли («Альпин»)

7. Оливер Бермэн («Хаас»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Лиам Лоусон («РБ»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Франко Колапинто («Уильямс»)

15. Валттери Боттас («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Юки Цунода («РБ»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20.  Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
logoФранко Колапинто
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