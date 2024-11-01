Мичков – лучший новичок НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах
Матвей Мичков признан лучшим новичком в НХЛ по итогам октября.
19-летний российский нападающий опередил в голосовании форварда «Далласа» Логана Станковена, защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона, правого нападающего «Каролины» Джексона Блэйка, форварда «Айлендерс» Максима Цыплакова и вратаря «Колорадо» Юстуса Аннунена.
Мичков набрал 9 (4+5) очков в 11 матчах и занял второе место среди лучших бомбардиров-новичков после Станковена, у которого 9 (1+8) очков в 9 играх. Кроме того, Матвей единолично является лучшим снайпером лиги среди новичков.
Россиянин также вошел в число лучших новичков октября по передачам (3-е место; 5) и броскам по воротам (3-е место; 20) и занял второе место по среднему времени на льду (18:26), уступив только Лэйну Хатсону (22:48).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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