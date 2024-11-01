Мичков – лучший новичок НХЛ в октябре. У 19-летнего форварда «Филадельфии» 9 очков в 11 матчах

Матвей Мичков признан лучшим новичком в НХЛ по итогам октября.

19-летний российский нападающий опередил в голосовании форварда «Далласа » Логана Станковена , защитника «Монреаля » Лэйна Хатсона , правого нападающего «Каролины» Джексона Блэйка, форварда «Айлендерс » Максима Цыплакова и вратаря «Колорадо » Юстуса Аннунена.

Мичков набрал 9 (4+5) очков в 11 матчах и занял второе место среди лучших бомбардиров-новичков после Станковена, у которого 9 (1+8) очков в 9 играх. Кроме того, Матвей единолично является лучшим снайпером лиги среди новичков.

Россиянин также вошел в число лучших новичков октября по передачам (3-е место; 5) и броскам по воротам (3-е место; 20) и занял второе место по среднему времени на льду (18:26), уступив только Лэйну Хатсону (22:48).