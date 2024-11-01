«Ростов» забил «Динамо» после ошибки Лунева. Комличенко перехватил пас вратаря и перекинул его

«Ростов» забил «Динамо» после ошибки вратаря.

На 24-й минуте Николай Комличенко перехватил неудачный пас Андрея Лунева и перекинул вратаря «Динамо ».

Началось все с того, что Николас Маричаль отдал Луневу пас в штрафную. Вратарь попытался отдать передачу Фабиану Бальбуэне , который стоял за пределами штрафной. Однако Комличенко выбежал из-за спины Бальбуэны и перехватил мяч.

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