«Ростов» забил «Динамо» после ошибки Лунева. Комличенко перехватил пас вратаря и перекинул его
«Ростов» забил «Динамо» после ошибки вратаря.
На 24-й минуте Николай Комличенко перехватил неудачный пас Андрея Лунева и перекинул вратаря «Динамо».
Началось все с того, что Николас Маричаль отдал Луневу пас в штрафную. Вратарь попытался отдать передачу Фабиану Бальбуэне, который стоял за пределами штрафной. Однако Комличенко выбежал из-за спины Бальбуэны и перехватил мяч.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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