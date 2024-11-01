Винисиус хотел попросить самую большую зарплату в «Реале» по новому контракту. Поражение в борьбе за «Золотой мяч» лишило его аргумента в переговорах и 1 млн евро бонуса

Винисиус не ответил на предложение «Реала» о новом контракте.

По информации Relevo, мадридский клуб считает бразильца краеугольным камнем проекта на долгие годы и уже начал переговоры о продлении контракта, который заканчивается в 2027 году.

Винисиус пока не ответил на предложение, он хочет дождаться идеального момента, чтобы добиться улучшения условий.

По данным Foot Mercato, поражение игрока в борьбе за «Золотой мяч» лишило его более 1 миллиона евро бонуса, а также козыря, который он мог использовать в переговорах по новому контракту. Бразилец хотел попросить самую большую зарплату в клубе.

По данным Capology, сейчас Винисиус получает 10 млн евро в год после уплаты налогов. Это третья зарплата в «Реале», столько же получает Джуд Беллингем. 10,8 млн евро зарабатывает Давид Алаба, 15 млн – Килиан Мбаппе.