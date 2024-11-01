Ферстаппен потеряет 5 позиций на старте Гран-при Сан-Паулу после замены ДВС
ФИА подтвердила, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит штраф на решетке Гран-при Сан-Паулу.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» получил новый ДВС – пятый в нынешнем сезоне. Макс во второй раз превысил лимит и потеряет пять позиций на старте в воскресенье. Команда решила не менять другие компоненты силовой установки.
На Гран-при Бельгии Ферстаппен потерял десять мест на старте.
Какая же лотерея ждет «Ф-1» в Бразилии! Ферстаппен – №5 в рейтинге фаворитов, но в кого же верят?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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