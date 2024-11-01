Любушкин о жизни в Техасе: «Реже вижу пропаганду, это консервативный штат. В Калифорнии красиво и отличная погода, но то, что там пропагандируют, мне не очень нравилось»
Илья Любушкин рассказал о своей жизни в Техасе.
30-летний защитник в межсезонье перешел в «Даллас», который находится в штате Техас. До этого Любушкин выступал за «Торонто», «Анахайм», «Баффало» и «Аризону».
«Ощущается, что это консервативный штат. Я реже вижу различного рода пропаганду. Людям в Техасе все равно.
Я жил в Калифорнии, там отличная погода, очень красиво, но то, что там пропагандируют, мне не очень нравилось. В Техасе такого не вижу.
В Техасе в разы дешевле. В Далласе полный бак бензина заправить стоит на 40 долларов дешевле, чем в Калифорнии», – сказал защитник «Далласа» Илья Любушкин.
Андрей Назаров: «Россияне наводят ужас на Америку, в НХЛ буквально пищат от наших ребят. Мы же готовимся праздновать День народного единства. Победа будет за нами»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
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