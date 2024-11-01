Гран-при Франции. Сяо Хим Фа, Бричги, Мемола, Шайдоров, Цзинь Боян, Александр Селевко выступят с короткими программами
Сяо Хим Фа, Бричги и Мемола покажут короткие программы на Гран-при Франции.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Мужчины
Короткая программа
Начало – 19:45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Эндрю Торгашев (США)
2. Люк Экономидес (Франция)
3. Коширо Шимада (Япония)
4. Франсуа Пито (Франция)
5. Цзинь Боян (Китай)
6. Александр Селевко (Эстония)
Вторая разминка
7. Камден Пулкинен (США)
8. Казуки Томоно (Япония)
9. Михаил Шайдоров (Казахстан)
10. Николай Мемола (Италия)
11. Лукас Бричги (Швейцария)
12. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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