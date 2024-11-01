Финансирование «Крыльев» сократят примерно на 30% – из бюджета выделят 600 млн рублей. Клуб может не пройти лицензирование в РПЛ (Иван Карпов)

Власти Самарской области сократят финансирование «Крыльев Советов».

Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

В этом календарном году из бюджета на поддержку команды заложено 1,6 миллиарда рублей, еще 1,3 млрд клуб заработает самостоятельно.

В 2025 году клубу выделят 600 миллионов рублей.

Как отмечает Карпов, этих средств будет недостаточно, чтобы обеспечить полноценное функционирование клуба.

Существуют риски того, что «Крылья Советов » могут не пройти лицензирование для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

Добавляется, что текущее положение может привести к распродаже части футболистов, а также уходу штаба Игоря Осинькина – тренер зарабатывает 7,4 миллиона рублей в месяц.

На данный момент команда находится на 10-й позиции в таблице Мир РПЛ.