Финансирование «Крыльев» сократят примерно на 30% – из бюджета выделят 600 млн рублей. Клуб может не пройти лицензирование в РПЛ (Иван Карпов)
Власти Самарской области сократят финансирование «Крыльев Советов».
Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
В этом календарном году из бюджета на поддержку команды заложено 1,6 миллиарда рублей, еще 1,3 млрд клуб заработает самостоятельно.
В 2025 году клубу выделят 600 миллионов рублей.
Как отмечает Карпов, этих средств будет недостаточно, чтобы обеспечить полноценное функционирование клуба.
Существуют риски того, что «Крылья Советов» могут не пройти лицензирование для выступления в РПЛ в следующем сезоне.
Добавляется, что текущее положение может привести к распродаже части футболистов, а также уходу штаба Игоря Осинькина – тренер зарабатывает 7,4 миллиона рублей в месяц.
На данный момент команда находится на 10-й позиции в таблице Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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