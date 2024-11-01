«МЮ» объявил о назначении Аморима главным тренером. Контракт – до июня 2027-го с опцией продления на сезон
Рубен Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Работавший со «Спортингом» тренер подписал контракт с английским клубом. Соглашение рассчитано до июня 2027 года с возможностью продления еще на сезон.
Новый тренер присоединится к команде в понедельник, 11 ноября. Руд ван Нистелрой продолжит руководить «Юнайтед» до этого момента.
Сообщалось, что Аморим будет зарабатывать 8 миллионов евро в год по соглашению.
«Манчестер Юнайтед» выплатит 10+1 млн евро «Спортингу» за Аморима и его штаб. Ранее манкунианцы отправили в отставку Эрика тен Хага.
«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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