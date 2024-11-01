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Гран-при Франции. Хазе и Володин, Ефимова и Митрофанов, Гейниш и Чигирев выйдут на лед с короткими программами

Призеры ЧМ Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин выступят на Гран-при Франции.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Пары

Короткая программа

Начало – 21:45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)

2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)

3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Вторая разминка

5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

6. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри

Опубликовала: Мария Селенкова
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logoсборная Италии по фигурному катанию
пары
Никколо Мачии
сборная Узбекистана
Филиппо Амброзини
Алиса Ефимова
Никита Володин
Павел Ковалев
Ребекка Гиларди
Трент Мишо
Миша Митрофанов
Минерва Фабьен Хазе
Дмитрий Чигирев
Екатерина Гейниш
Камилла Ковалев
Сара Конти
Лиа Перейра
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