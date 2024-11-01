Гран-при Франции. Хазе и Володин, Ефимова и Митрофанов, Гейниш и Чигирев выйдут на лед с короткими программами
Призеры ЧМ Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин выступят на Гран-при Франции.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Пары
Короткая программа
Начало – 21:45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)
2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)
3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Вторая разминка
5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
6. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
Опубликовала: Мария Селенкова
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