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НБА. «Кливленд» примет «Орландо», «Миннесота» встретится с «Денвером» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Друг с другом встретятся участники семиматчевых серий прошлого плей-офф. «Кливленд» сыграет с «Орландо», «Миннесота» примет «Денвер».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoБостон
logoАтланта
logoШарлотт
logoЧикаго
logoКливленд
logoДенвер
logoДетройт
logoИндиана
logoЛейкерс
logoМиннесота
logoБруклин
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoПортленд
logoСакраменто
logoТоронто
logoНБА
logoОклахома-Сити
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