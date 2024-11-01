Флик в перерыве класико обещал игрокам «Барсы» заменить любого, кто «хоть на метр» опустится в защитной линии (Mundo Deportivo)
Каталонцы обыграли «Реал» со счетом 4:0 в рамках 11-го тура Ла Лиги в минувшую субботу. Все голы были забиты после перерыва, мяч Килиана Мбаппа за «Мадрид» в первом тайме не был засчитан из-за офсайда.
По информации Mundo Deportivo, во время перерыва главный тренер «Барселоны» попросил игроков придерживаться того же плана игры и держать высокую линию обороны. Он дал ясно понять, что заменит «любого, кто опустится хотя бы на метр».
Единственное изменение по сравнению с первым таймом, по словам Флика, коснулось деталей: если изначально «Барселона» стремилась оказать давление на соперника, то во втором тайме они отдали приоритет владению мячом и контролю над ним.
Отмечается, что немецкий тренер намерен придерживаться высокого прессинга и в остальных матчах. Он хочет претендовать на титулы и всерьез стремится к этому, не собираясь менять курс в ближайшие месяцы. Игроки, со своей стороны, готовы прилагать все усилия, чтобы выполнить требования Флика.
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