Цыплаков набрал 1+1 в матче с «Баффало», став 1-й звездой. У него 7 очков в 11 играх
Максим Цыплаков набрал 2 (1+1) очка в игре с «Баффало» (4:3).
Форвард «Айлендерс» признан первой звездой матча чемпионата НХЛ.
Всего в 11 играх сезона на счету россиянина 7 (2+5) баллов.
Сегодня за 15:01 (2:38 – в большинстве, 0:04 – в меньшинстве) у Цыплакова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 8 силовых приемов, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
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