Сборная Россия выиграла чемпионат мира по шахбоксу в Армении. Спортсмены выступали под флагом страны
Сборная России стала победителем чемпионата мира по шахбоксу.
Соревнования проходили в армянском Ереване. Россияне заняли первое место в командном зачете, второй стала Франция, третьей – Германия.
Участие приняли спортсмены из 22 стран – это крупнейшее представительство за всю историю этого вида спорта.
Россияне выступали под флагом страны и завоевали в общей сложности 28 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей в различных дисциплинах.
Шахбокс – гибридный вид спорта, где поочередно проводятся раунды по шахматам и боксу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ОКР
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