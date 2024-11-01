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Сборная Россия выиграла чемпионат мира по шахбоксу в Армении. Спортсмены выступали под флагом страны

Сборная России стала победителем чемпионата мира по шахбоксу.

Соревнования проходили в армянском Ереване. Россияне заняли первое место в командном зачете, второй стала Франция, третьей – Германия.

Участие приняли спортсмены из 22 стран – это крупнейшее представительство за всю историю этого вида спорта.

Россияне выступали под флагом страны и завоевали в общей сложности 28 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей в различных дисциплинах.

Шахбокс – гибридный вид спорта, где поочередно проводятся раунды по шахматам и боксу.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ОКР
шахбокс
logoбокс
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