Гран-при Франции. Губанова, Пинзарроне, Гленн, Хигучи, Михара, Эверхардт, Ким Чхэ Ен выступят с короткими программами

Губанова, Гленн и Пинзарроне представят короткие программы на Гран-при Франции.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Женщины

Короткая программа

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Клеменс Майинду (Франция)

2. Вакаба Хигучи (Япония)

3. Сара Эверхардт (США)

4. Леа Серна (Франция)

5. Рион Сумийоши (Япония)

6. Ливия Кайзер (Швейцария)

Вторая разминка

7. Лорин Шильд (Франция)

8. Маи Михара (Япония)

9. Эмбер Гленн (США)

10. Нина Пинзарроне (Бельгия)

11. Анастасия Губанова (Грузия)

12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри