«Манчестер Юнайтед» заплатил 11 млн евро за Аморима. «Спортинг» подтвердил
«Манчестер Юнайтед» заплатил 11 миллионов евро за Рубена Аморима.
Английский клуб объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера.
«Спортинг» подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» выплатил 11 миллионов евро за специалиста.
Из них 10 миллионов являются суммой отступных, еще миллион – за то, что клуб забрал тренера прямо сейчас.
Ранее манкунианцы отправили в отставку Эрика тен Хага.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Спортинга»
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