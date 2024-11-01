«Манчестер Юнайтед» заплатил 11 млн евро за Аморима. «Спортинг» подтвердил

«Манчестер Юнайтед» заплатил 11 миллионов евро за Рубена Аморима.

Английский клуб объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера.

«Спортинг » подтвердил, что «Манчестер Юнайтед » выплатил 11 миллионов евро за специалиста.

Из них 10 миллионов являются суммой отступных, еще миллион – за то, что клуб забрал тренера прямо сейчас.

Ранее манкунианцы отправили в отставку Эрика тен Хага.