«Аль-Наср» с Роналду ни разу не обыграл «Аль-Хилаль». У Криштиану 1 гол в 7 матчах

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду ни разу не обыграл «Аль-Хилаль».

Всего команды сыграли между собой 7 матчей: 5 побед «Аль-Хилаля», 2 ничьих. В пятницу «Аль-Наср » и «Аль-Хилаль » сыграли вничью 1:1.

Примечательно, что за эти 7 матчей у Роналду лишь один гол и один ассист.