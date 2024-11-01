«Аль-Наср» с Роналду ни разу не обыграл «Аль-Хилаль». У Криштиану 1 гол в 7 матчах
«Аль-Наср» с Криштиану Роналду ни разу не обыграл «Аль-Хилаль».
Всего команды сыграли между собой 7 матчей: 5 побед «Аль-Хилаля», 2 ничьих. В пятницу «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» сыграли вничью 1:1.
Примечательно, что за эти 7 матчей у Роналду лишь один гол и один ассист.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости