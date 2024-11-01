Лунев о том, извинился ли он после ошибки в игре с «Ростовом»: «Я? Должен был? Рабочий момент. Ошибки бывают»

Андрей Лунев высказался о своей ошибке в матче против «Ростова» (1:1).

На 24-й минуте матча Мир РПЛ Николай Комличенко перехватил неудачный пас Андрея Лунева и перекинул вратаря «Динамо».

– Был игрок в середине. Я ему отдал, он не пошел. Может быть, я неточно пас дал.

– Как оцените сегодняшний матч?

– Результат, конечно, не очень хороший для нас, учитывая, что у нас были моменты.

– Что вы сказали в раздевалке после пропущенного гола, может быть, извинились?

– Я? Должен был?

– Многие говорят...

– Пускай говорят. Я зашел в раздевалку, переоделся и вышел.

– А поддержка со стороны одноклубников?

– Мне? Зачем? Рабочий момент. Ошибки бывают. Работаем дальше, – сказал вратарь «Динамо ».