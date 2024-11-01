  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лунев о том, извинился ли он после ошибки в игре с «Ростовом»: «Я? Должен был? Рабочий момент. Ошибки бывают»
50

Лунев о том, извинился ли он после ошибки в игре с «Ростовом»: «Я? Должен был? Рабочий момент. Ошибки бывают»

Андрей Лунев высказался о своей ошибке в матче против «Ростова» (1:1).

На 24-й минуте матча Мир РПЛ Николай Комличенко перехватил неудачный пас Андрея Лунева и перекинул вратаря «Динамо».

– Был игрок в середине. Я ему отдал, он не пошел. Может быть, я неточно пас дал.

– Как оцените сегодняшний матч?

– Результат, конечно, не очень хороший для нас, учитывая, что у нас были моменты.

– Что вы сказали в раздевалке после пропущенного гола, может быть, извинились?

– Я? Должен был?

– Многие говорят...

– Пускай говорят. Я зашел в раздевалку, переоделся и вышел.

– А поддержка со стороны одноклубников?

– Мне? Зачем? Рабочий момент. Ошибки бывают. Работаем дальше, – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАндрей Лунев
logoНиколай Комличенко
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью – 1:1. Москвичи не проигрывают 4 матча
92сегодня, 17:56
«Ростов» забил «Динамо» после ошибки Лунева. Комличенко перехватил пас вратаря и перекинул его
12сегодня, 16:32
«Пусть курит, пьет, еще что-то – если держит уровень и стабильно показывает мастерство». Лунев о вредных привычках футболистов
1030 октября, 18:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барса» лидирует по соотношению числа и уровня воспитанников в топ-5 лигах – 46 игроков. «Реал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 9-й
2 минуты назад
Тен Хаг попрощался с «МЮ»: «Мы завоевали два трофея – я буду ценить это до конца жизни. Желаю всем болельщикам успехов и трофеев. Спасибо за эту главу»
510 минут назад
«Аль-Наср» с Роналду ни разу не обыграл «Аль-Хилаль». У Криштиану 1 гол в 7 матчах
4030 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаля» Малкома сыграли вничью, «Аль-Халидж» забил 4 гола «Аль-Раэду»
5844 минуты назад
Чемпионат Германии. «Байер» против «Штутгарта», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
2сегодня, 19:30Live
Карпин – Луневу после ничьей: «С очечком вас, ####. Вам же надо, ####. Вы же боретесь за что-то»
56сегодня, 19:28
Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали «Месси, Месси» в адрес Роналду во время матча с «Аль-Насром». Криштиану показал им большой палец
33сегодня, 19:02
«Прагматичная игра. Вообще ######. Катастрофа». Личка о матче с «Ростовом»
49сегодня, 19:01
❤️‍🔥 Фанатская поддержка в РПЛ. Вспоминаем 8 ярких ситуаций на стадионах
сегодня, 19:00Спецпроект
Карпин про 1:1 с «Динамо»: «3 очка нужны были кровь из носу. «Ростов» их не набрал, поэтому удовлетворения нет»
11сегодня, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
Роналду не забивает в трех матчах подряд. У него было 12 голов в 13 матчах сезона до этого
312 минут назад
Винисиус, Рафинья, Родриго, Эдерсон, Милитао – в заявке Бразилии на матчи с Венесуэлой и Уругваем. Эндрик не попал в список
430 минут назад
Чемпионат Испании. «Алавес» против «Мальорки», «Барса» сыграет с «Эспаньолом» в воскресенье
343 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Лилль» против «Лиона», «Монако» Головина проиграл «Анжеру», «ПСЖ» сыграет с «Лансом» в субботу
243 минуты назадLive
«Монако» Головина проиграл второй матч подряд. Сегодня уступили «Анжеру» – 0:1
346 минут назад
Кобель разочарован ситуацией в «Боруссии». Он хочет играть в команде, которая борется за трофеи
546 минут назад
Карпин о серии «Ростова» без побед: «Связано и с кризисом, и с невезением. Для чего вам нужен ответ? Я же не стану делать сейчас разбор, что с нами»
756 минут назад
«Байер» – «Штутгарт». Бонифасе и Ундав играют. Онлайн-трансляция
7сегодня, 19:30Live
Мартино о Неймаре в «Майами»: «Невозможно, если только МЛС не сделает зарплатные правила гибче. Мы не можем говорить о переходе только потому, что он купил дом здесь»
3сегодня, 18:52
Личка после 1:1 с «Ростовом»: «Во 2-м тайме футбола не было. Первый тайм хороший»
12сегодня, 18:42