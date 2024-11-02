Кучеров против «Миннесоты»: передача, 8 бросков и «минус 3» за 22:41. У него 18 очков в 11 играх
Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче с «Миннесотой» .
Форвард «Тампы» выступил одним из ассистентов при шайбе Джейка Генцела в большинстве в игре с «Уайлд» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе россиянина стало 18 (9+9) очков в 11 играх в сезоне при полезности «+6».
Сегодня Кучеров (22:41 – второе время в сезоне, 4:09 – в большинстве) отметился сразу 8 бросками в створ. Также у него 1 блок, 1 перехват и 1 потеря.
Нападающий завершил встречу с полезностью «минус 3» – в том числе за счет присутствия на льду при двух голах победителей в пустые ворота.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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