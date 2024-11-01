«МЮ» назначил Аморима из-за его стиля игры и успешной работы с молодыми, а также отличий от тен Хага, Моуринью и Сульшера. Тренера считают «победителем» (Goal)
Португальский специалист сменил на посту главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Контракт рассчитан до 2027 года.
Источник Goal в «МЮ» назвал семь причин, почему клуб выбрал 39-летнего Аморима:
1. Португалец является «проверенным победителем». Он привел «Спортинг» к двум чемпионским титулам и двум Кубкам лиги.
2. У него есть четкий стиль игры, основанный на схеме 3-4-3.
3. Его личность.
4. Хорошая работа с молодыми игроками.
5. «Огромная энергия».
6. Он «хорошо вписывается в новую спортивную структуру и станет ключевой частью в трансформации футбольной деятельности клуба».
7. Аморим «значительно отличается» от бывших тренеров «Юнайтед», таких как Тен Хаг, Жозе Моуринью и Оле-Гуннар Сульшер.
Источник также добавил: «Рубен – единственный тренер, с которым мы говорили. Других переговоров не было. Мы выбрали его в качестве кандидата номер один и договорились с ним быстро и тихо.
Рубен – самый перспективный молодой тренер в европейском футболе. Мы рады, что смогли договориться с ним, и он тоже рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Он проверенный победитель».
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