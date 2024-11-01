«МЮ» назначил Аморима из-за его стиля игры и успешной работы с молодыми, а также отличий от тен Хага, Моуринью и Сульшера. Тренера считают «победителем» (Goal)

Появились подробности выбора «МЮ» в пользу Рубена Аморима.

Португальский специалист сменил на посту главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Контракт рассчитан до 2027 года.

Источник Goal в «МЮ» назвал семь причин, почему клуб выбрал 39-летнего Аморима :

1. Португалец является «проверенным победителем». Он привел «Спортинг» к двум чемпионским титулам и двум Кубкам лиги.

2. У него есть четкий стиль игры, основанный на схеме 3-4-3.

3. Его личность.

4. Хорошая работа с молодыми игроками.

5. «Огромная энергия».

6. Он «хорошо вписывается в новую спортивную структуру и станет ключевой частью в трансформации футбольной деятельности клуба».

7. Аморим «значительно отличается» от бывших тренеров «Юнайтед», таких как Тен Хаг, Жозе Моуринью и Оле-Гуннар Сульшер.

Источник также добавил: «Рубен – единственный тренер, с которым мы говорили. Других переговоров не было. Мы выбрали его в качестве кандидата номер один и договорились с ним быстро и тихо.

Рубен – самый перспективный молодой тренер в европейском футболе. Мы рады, что смогли договориться с ним, и он тоже рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед ». Он проверенный победитель».