Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Ахли» Фирмино, «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Неймара и Малкома в пятницу
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 9-го тура.
В четверг «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Ахли» Роберто Фирмино.
В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду сразится с «Аль-Хилалем» Неймара и Малкома.
В субботу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сыграет дома с «Аль-Кадисией».
Чемпионат Саудовской Аравии
9-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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