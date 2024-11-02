Хачанов пятый раз вышел в полуфинал «Мастерса» и вернется в топ-20
21-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл №9 Григора Димитрова в четвертьфинале в Париже – 6:2, 6:3.
Россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» впервые с прошлогоднего турнира в Майами. В целом для него это будет пятый полуфинал такого уровня. В Париже он уже был в 1/2 шесть лет назад, когда в итоге взял титул.
Хачанов 15-й раз (при 52 поражениях) победил соперника из топ-10, а также выиграл 12-й из 13 последних матчей. За счет этого он вернется в топ-20.
Дальше он сыграет с дебютантом стадии Юго Эмбером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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