Невилл о «Золотом мяче» Родри: «Неуважение «Реала» возмутительно. Пытались отнять славу. Родри будут уважать во всем мире, а Винисиусу не хватило класса»

Гари Невилл недоволен реакцией «Реала» на «Золотой мяч» Родри.

«Я рад, что Родри выиграл «Золотой мяч». Рад, что он достался игроку, который стабильно вносит вклад на топ-уровне для клуба и сборной, выигравшей чемпионат Европы. Испанцы, кстати, не были фаворитами, даже близко. Но Родри великолепен.

Могу понять людей в Мадриде и Бразилии, которые расстроены тем, что их парень не взял награду. [Винисиус] – особый талант. Но то, что сделал «Реал», проявив неуважение к Родри, – просто возмутительно. Винисиус – особенный игрок, и однажды он выиграет «Золотой мяч».

Но идея о том, что вы пытаетесь отнять славу и отвлечь внимание от игрока... Родри будут уважать во всем мире. Он хорош как человек.

Думаю, Винисиусу не хватило класса», – сказал экс-игрок сборной Англии.