Капризов набрал 2+1 с «Тампой» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 21 очко и «+12» в 10 играх
Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Тампой» и единолично возглавил гонку бомбардиров.
Форвард «Миннесоты» отметился дублем и результативной передачей в матче с «Лайтнинг» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали первой звездой встречи.
На счету 27-летнего россиянина 21 (7+14) очко в 10 играх при полезности «+12».
Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав Марка Стоуна («Вегас»), Кэйла Макара («Колорадо») и Сэма Райнхарта («Флорида»), у которых в активе по 19 баллов.
В матче с «Тампой» Кирилл (23:01, 2:33 – в большинстве, «+4») реализовал оба броска в створ, еще 3 раза не попав в него. Также сегодня у него малый штраф и 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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