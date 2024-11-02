Капризов набрал 2+1 с «Тампой» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 21 очко и «+12» в 10 играх

Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Тампой» и единолично возглавил гонку бомбардиров.

Форвард «Миннесоты» отметился дублем и результативной передачей в матче с «Лайтнинг» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ . Его признали первой звездой встречи.

На счету 27-летнего россиянина 21 (7+14) очко в 10 играх при полезности «+12».

Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав Марка Стоуна («Вегас »), Кэйла Макара («Колорадо ») и Сэма Райнхарта («Флорида »), у которых в активе по 19 баллов.

В матче с «Тампой» Кирилл (23:01, 2:33 – в большинстве, «+4») реализовал оба броска в створ, еще 3 раза не попав в него. Также сегодня у него малый штраф и 3 потери.