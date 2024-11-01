Яна Рудковская: «У Трусовой очень высокая ставка в ледовых шоу. Она самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас»

Яна Рудковская назвала Александру Трусову самой дорогой фигуристкой в мире.

Трусова (после замужества Игнатова) выступает в ледовых шоу Евгения Плющенко, продюсером которых является его жена Яна Рудковская.

«У Саши очень высокая ставка в ледовых шоу. Трусова — самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас, это я с уверенностью могу сказать.

Сейчас многие ребята лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Что у них остается? Какая у них есть отдушина? Только новогодние шоу и туры. «Ангелы Плющенко» дают ребятам возможность выступать и зарабатывать.

Например, когда мы пишем свои заявки на гранты, мы говорим о том, что у нас выступают такие прекрасные ребята, у которых нет возможности вообще нигде больше получить доход.

Шоу спасают многих фигуристов. Рекламы после ухода брендов практически нет, у мужчин только Евгений имеет большие рекламные контракты, больше ни у кого их нет. Другим остается только шоу.

Вижу, что Саша идет в правильном направлении. Уверена, что ее бренд нужно сохранять, монетизировать, увеличивать интерес к нему. Мы с удовольствием даем ей зарабатывать без каких-либо комиссий, потому что у нас прекрасные личные отношения.

Мы видим, к сожалению, как многие спортсмены, остаются в своих спортивных плоскостях и не могут стать настоящими селебрити. Из предыдущего поколения это получилось только у Алины Загитовой и Жени Медведевой, но они и постарше.

Все рекламодатели сейчас идут к Трусовой. Все, кто остался на рынке, и все, кто размещают рекламу, обращаются к ней. Но, на мой взгляд, и Саша, и Женя, и Алина — недооцененные девочки. Они должны зарабатывать намного больше на рекламе.

Я всегда стараюсь приглашать Сашу на главные мероприятия, чтобы она могла становиться более светской. Это никак не мешает ее спортивной карьере, но дает ей возможность легче чувствовать себя в медийном плане», – сказала Рудковская.