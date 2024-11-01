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Экс-скаут ЦСКА о Вернблуме: «Подкаблучником оказался, им управляла жена. На поле – воин, глотку готов грызть даже своим. За полем делает все по согласованию с ней»

Антон Чистяков поделился деталями о характере экс-игрока ЦСКА Понтуса Вернблума.

Шведский полузащитник выступал за московский клуб с 2012 по 2018 год.

– Чем тебя изумил Вернблум?

– Каким подкаблучником оказался. На поле Понтус – воин, глотку готов грызть даже своим. А вот за полем делает все по согласованию с женой. Часто ездил с ней, решения принимал вообще всякий раз, только поговорив с ней. Можно сказать, Понтусом управляла жена. Особенно мы это ощутили, когда продлевали контракт.

– Чего требовала жена?

– Одно из ее условий – снимать им с Понтусом дом. Что совсем не вписывалось в наш бюджет на аренду квартир. А нужен был именно дом, причем в элитном районе. Дом нашли, но его владелец тоже оказался непростым человеком. В итоге Понтус и продлил контракт, и обновил жилье.

– Недавно Вернблум рассказал, что обещал жене ни за что не ехать в Россию, а та восприняла новость о трансфере как извещение о смерти. Сам Понтус же сказал, что готов извиниться за то, что играл в ЦСКА. Как тебе?

– Мы не знаем, что дословно сказал Вернблум и как это отличается от итоговых цитат. Но неприятно было читать, конечно. Пик карьеры Вернблума – как и многих других легионеров – пришелся именно на ЦСКА.

Более того, Понтус был примером отношения к делу. Не щадил ни себя, ни партнеров, на 200% отдавался игре, – рассказал бывший скаут армейцев.

Вернблум об игре за ЦСКА: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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