«Аль-Наср» Роналду не побеждает в 3 матчах подряд. Отставание от «Аль-Хилаля» – 6 очков после 9 туров

«Аль-Наср» Криштиану Роналду не побеждает в 3 матчах подряд.

В пятницу «Аль-Наср » сыграл вничью с «Аль-Хилалем ». До этого было одно поражение и ничья.

«Аль-Наср» отстает от «Аль-Хилаля» на 6 очков после 9 туров саудовской лиги. Примечательно, что «Аль-Хилаль» впервые потерял очки в этом сезоне.