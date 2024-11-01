«Аль-Наср» Роналду не побеждает в 3 матчах подряд. Отставание от «Аль-Хилаля» – 6 очков после 9 туров
«Аль-Наср» Криштиану Роналду не побеждает в 3 матчах подряд.
В пятницу «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Хилалем». До этого было одно поражение и ничья.
«Аль-Наср» отстает от «Аль-Хилаля» на 6 очков после 9 туров саудовской лиги. Примечательно, что «Аль-Хилаль» впервые потерял очки в этом сезоне.
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