Тина Канделаки: «Глядя на «Матч ТВ», дети в России четко понимают, что есть спорт. У многих детей в Европе психика травмировалась после парижской Олимпиады»

Тина Канделаки поздравила телеканал «Матч ТВ» с днем рождения.

1 ноября каналу исполнилось девять лет.

«Я хочу поблагодарить зрителей, я хочу поблагодарить спортсменов, я хочу поблагодарить весь коллектив «Матч ТВ », потому что те люди, которые ежедневно способствуют вещанию телеканала «Матч ТВ» сегодня проводят огромную работу.

Спортсмены — это большие звезды. В каждой школе есть дети, которые ходят на физкультуру, в спортивные секции. И за поколение малышей, которые начинают интересоваться спортом, у которых появляются спортивные кумиры, сегодня я совершенно спокойна.

Есть большой флагман — это телеканал «Матч ТВ». Глядя на этот канал, они четко понимают, что есть спорт. Каким он должен быть и как он должен выглядеть. Я счастлива, что их никто не собьет с пути. Детей, которые сегодня любят спорт, которые увлекаются спортом, которые живут в России. Потому что у многих детей в той же Европе психика травмировалась раз и навсегда после парижской Олимпиады.

И вот ровно за это я хочу поблагодарить весь коллектив «Матч ТВ», который сегодня несет на себе большую цивилизационную задачу. Кто знает, может быть, возрождение мирового спорта начнется с России. Потому что мы выстояли, мы сохранили ценности, мы сохранили спорт в том виде, в котором он должен существовать. Мы не прогнулись, мы не поддались.

И даже несмотря на всю изоляцию, мы из нее выйдем только теми, кто станет сильнее. Кто, возможно, даст шанс всему остальному миру объединиться с теми, кто готов быть на шаг быстрее, чуть сильнее, чуть выше всех остальных, кто поддались этому некому мороку, который обязательно в ближайшее время пройдет, — сказала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг».