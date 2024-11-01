  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Тина Канделаки: «Глядя на «Матч ТВ», дети в России четко понимают, что есть спорт. У многих детей в Европе психика травмировалась после парижской Олимпиады»
65

Тина Канделаки: «Глядя на «Матч ТВ», дети в России четко понимают, что есть спорт. У многих детей в Европе психика травмировалась после парижской Олимпиады»

Тина Канделаки поздравила телеканал «Матч ТВ» с днем рождения.

1 ноября каналу исполнилось девять лет.

«Я хочу поблагодарить зрителей, я хочу поблагодарить спортсменов, я хочу поблагодарить весь коллектив «Матч ТВ», потому что те люди, которые ежедневно способствуют вещанию телеканала «Матч ТВ» сегодня проводят огромную работу.

Спортсмены — это большие звезды. В каждой школе есть дети, которые ходят на физкультуру, в спортивные секции. И за поколение малышей, которые начинают интересоваться спортом, у которых появляются спортивные кумиры, сегодня я совершенно спокойна.

Есть большой флагман — это телеканал «Матч ТВ». Глядя на этот канал, они четко понимают, что есть спорт. Каким он должен быть и как он должен выглядеть. Я счастлива, что их никто не собьет с пути. Детей, которые сегодня любят спорт, которые увлекаются спортом, которые живут в России. Потому что у многих детей в той же Европе психика травмировалась раз и навсегда после парижской Олимпиады.

И вот ровно за это я хочу поблагодарить весь коллектив «Матч ТВ», который сегодня несет на себе большую цивилизационную задачу. Кто знает, может быть, возрождение мирового спорта начнется с России. Потому что мы выстояли, мы сохранили ценности, мы сохранили спорт в том виде, в котором он должен существовать. Мы не прогнулись, мы не поддались.

И даже несмотря на всю изоляцию, мы из нее выйдем только теми, кто станет сильнее. Кто, возможно, даст шанс всему остальному миру объединиться с теми, кто готов быть на шаг быстрее, чуть сильнее, чуть выше всех остальных, кто поддались этому некому мороку, который обязательно в ближайшее время пройдет, — сказала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoТина Канделаки
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Летний чемпионат России по легкой атлетике в 2025 году пройдет в Казани
вчера, 20:14
Федерации легкой атлетики Азербайджана и Афганистана заинтересованы в сотрудничестве с ВФЛА
1вчера, 13:57
Олимпийская чемпионка Лебедева: «Открытие ОИ в Париже – это такой позор. Правы те, кто говорят, что олимпийским движением правит сатана»
62вчера, 12:01
Ассоциация национальных олимпийских комитетов не пригласила представителей России на свою генассамблею
11вчера, 08:07
Мария Захарова: «С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права, предстоит разобраться»
83вчера, 01:35
Павел Рожков: «В Париже к российским паралимпийцам хорошо относились и волонтеры, и судьи, и организаторы»
130 октября, 21:21
Томас Бах: «Вместе мы написали историю, проведя Олимпиаду в Париже. Никогда не получал так много положительных отзывов и благодарностей за то, что мы делаем»
930 октября, 12:46
Томас Бах объяснил, почему отстранил ОКР: «Это было неизбежно»
13230 октября, 12:33
Светлана Журова: «Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию – пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980»
7830 октября, 10:00
Сергей Шубенков: «Цены стремительно растут, зарплаты за ними явно не поспевают»
629 октября, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1019 октября, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
117 октября, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
717 октября, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
615 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
18 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37