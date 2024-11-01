Карасев верно не удалил Батракова в матче «Зенит» – «Локомотив», решили в ЭСК: «Действия не были безрассудными. В нормальной манере стремился сыграть в мяч»
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.
Алексей Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу.
Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку. Петербургский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой изучить эпизод с непоказанной второй желтой карточкой.
«Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Алексея Батракова на 72-й минуте матча.
Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов.
Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК.
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