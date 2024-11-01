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Карасев верно не удалил Батракова в матче «Зенит»​ – «Локомотив», решили в ЭСК: «Действия не были безрассудными. В нормальной манере стремился сыграть в мяч»

ЭСК РФС разобрала эпизод с участием Алексея Батракова и Густаво Мантуана.

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.

Алексей Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу.

Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку. Петербургский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой изучить эпизод с непоказанной второй желтой карточкой.

«Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Алексея Батракова на 72-й минуте матча.

Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов.

Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
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logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoСергей Карасев
ЭСК РФС
logoГуставо Мантуан
logoАлексей Батраков
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