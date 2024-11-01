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  • Потанин, Усманов, Тимченко, Алекперов, Мордашов – среди 25 богатейших российских бизнесменов. Их состояние выросло на 26 млрд долларов с начала года (Bloomberg)
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Потанин, Усманов, Тимченко, Алекперов, Мордашов – среди 25 богатейших российских бизнесменов. Их состояние выросло на 26 млрд долларов с начала года (Bloomberg)

Владимир Потанин остается богатейшим российским миллиардером.

Совокупное состояние 25 богатейших российских бизнесменов c начала 2024 года выросло на 26,27 млрд долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Первые 5 мест в списке богатейших россиян заняли следующие бизнесмены:

1. Владимир Потанин – президент «Норникеля», спонсора ФХР, один из основных владельцев компании «Норникель». С начала года его состояние увеличилось на 1,18 млрд – до 32,2 миллиардов долларов. 

2. Владимир Лисин – экс-глава Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), председатель совета директоров НЛМК. Его состояние выросло на 4,81 млрд, до 28,8 млрд долларов. 

3. Вагит Алекперов – основатель и бывший президент «Лукойла», владельца «Спартака». С начала года его состояние увеличилось на 2,78 млрд, до 27,4 млрд долларов.

4. Алексей Мордашов – владелец «Северстали», бенефициар компании «Северсталь». Его состояние за десять месяцев выросло на 4,75 млрд, до 25,6 млрд долларов.

5. Леонид Михельсон – председатель попечительского совета РФС, совладелец компании НОВАТЭК. Его капитал уменьшился на 1,98 млрд и составил 25,5 млрд долларов.

Максимальный рост показал Владимир Лисин. Его состояние с января текущего года выросло на 4,81 млрд – до 28,8 млрд долларов. 

По данным РБК, сильнее всего сократилось с начала года состояние Алишера Усманова – бывшего главы Международной федерации фехтования (FIE), чья компания ранее владела долей в лондонском «Арсенале». Его состояние уменьшилось на 6,46 млрд, до 14,6 млрд долларов.

Капитал председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, который контролирует российскую инвестиционную компанию «Волга Групп», сократился на 3,08 млрд – до 11,1 миллиарда долларов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Коммерсант»
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