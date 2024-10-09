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Иньеста завершил карьеру, матч России и «неофициальной» сборной Пакистана, Шестеркин отклонил предложение на 88 млн долларов, сын Кадырова требует от чеченцев не драться в поп-MMA и другие новости

1. Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры. Дань уважения великому футболисту отдали Месси, «Реал», «Атлетико» и другие. 40-летний испанец рассказал, что свяжет будущее с футболом. Также чемпион мира не переживает, что не выиграл «Золотой мяч».

2. Дикая история о товарищеском матче России и Пакистана. Изначально появилась информация, что сборные сыграют 11 октября. Вскоре пошли комментарии от Пакистанской федерации футбола: заявили, что может приехать «неофициальная» сборная, если точнее – команда из игроков пакистанских клубов. Официального объявления об игре все еще нет.

3. В КХЛ «Металлург» победил московское «Динамо» (5:3), «Нефтехимик» одержал победу над «Амуром» (4:3 Б), ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» (2:0), «Северсталь» была сильнее минского «Динамо» (3:2 Б, Шипачев сделал передачу и приблизился к рекорду Мозякина), «Сочи» уступил «Витязю» (2:4).

4. НХЛ. Сезон наконец-то официально стартовал в Северной Америке. «Флорида» подняла под своды арены чемпионский баннер и затем обыграла «Бостон» (6:4). «Сент-Луис» на выезде справился с «Сиэтлом» (3:2), перед игрой обе команды почтили память братьев Годро

5. Игорь Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» на 88 миллионов долларов. Российский голкипер отказался подписать новый контракт с клубом НХЛ на 8 сезонов и зарплатой 11 миллионов долларов в год.

6. Сын Кадырова потребовал от чеченцев перестать драться в поп-MMA: «Это последнее предупреждение».

7. Мусаев, Галактионов, Семак, Личка, Тедеев номинированы на приз Winline лучшему тренеру сентября в РПЛ.

8. Виктор Гончаренко возглавит «Пари НН» 9 октября. Контракт по схеме «1+1», продление – в случае сохранения места в РПЛ. Тренеру предлагали контракт без неустойки, его это не устроило.

9. Чики Бегиристайн покинет «Манчестер Сити» в конце сезона. Испанец был спортивным директором клуба с 2012-го.

10. Модели Луизе Кремлевой, обвинявшей Тео Эрнандеса в изнасиловании в 2017-м, грозит до 2 лет тюрьмы за клевету. Заседание пройдет 28 октября.

11. НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» уступил «Чикаго», «Атланта» одолела «Индиану» и другие результаты

12. Юридические новости о «Барселоне». Серхио Агуэро требует от клуба 3 млн евро: ему не выплатили зарплату после отказа страховой из-за проблем с сердцем у аргентинца. Агентство судится с «блауграной» за гонорар в 10 млн евро за трансфер Дембеле в «ПСЖ», представитель игрока получил 25 из 50 млн. «Барса» и Милито уладили денежный спор: экс-защитник требовал 6,9 млн евро за расторжение контракта в 2011-м.

13. В «Реале» готовятся к вручению «Золотого мяча» Винисиусу. Клуб придумывает поздравление и готовит делегацию для поездки на церемонию в Париж.

14. В МЛС установлен рекорд посещаемости – 11 млн зрителей за 16 матчей до конца сезона. В среднем на игры проходит 23 тысячи человек, среди факторов роста – приход Месси.

15. Аксель Туанзебе едва не лишился пальца, порезавшись осколком при мытье посуды. Защитнику «Ипсвича» сделали успешную операцию.

Цитаты дня.

Чернов из «Спартака» тратит 600-700 тысяч в месяц: «Жена – самая дорогая, детям оплатить школу, няню. Бензин по 80 рублей стоит, на 6 тысяч заправился один раз за три дня – и все»

Каменский о словах Ротенберга: «200 матчей – простой результат, это не 1000 или 500. Не знаю, зачем обращать на это внимание. Национальные признаки здесь вообще ни при чем»

Конате о ситуации на Ближнем Востоке: «Борьба с терроризмом – это одно, но массовые убийства гражданских... Вне религии, вне конфликтов, мы – люди, у нас разный цвет кожи, но одна кровь»

Йорк о чернокожих тренерах: «Вы говорите об инклюзивности и многообразии, а мы просто хотим справедливости. Мы должны сделать в 3 или 4 раза больше, чтобы получить шанс»

Александр Алаев: «РПЛ входит в топ-10 лиг. Я смотрю ЛЧ – наши из топ-5 выступали бы точно не хуже, брали бы очки, а не проигрывали крупно»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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