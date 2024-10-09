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Память братьев Годро почтили минутой молчания реред матчем «Сиэтла» и «Сент-Луиса». На арене показали фотографии Джонни и его семьи

Память Джонни Годро и его брата почтили перед матчем «Сиэтла» и «Сент-Луиса».

31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сиэтл» принимает «Сент-Луис» (0:0, перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Перед началом игры на арене почтили память Джонни Годро и его брата минутой молчания. На стадионе показали семейные и игровые фотографии Годро. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Это хоккей»
происшествия
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logoДжонни Годро
logoСиэтл
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