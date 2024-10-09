Память братьев Годро почтили минутой молчания реред матчем «Сиэтла» и «Сент-Луиса». На арене показали фотографии Джонни и его семьи

Память Джонни Годро и его брата почтили перед матчем «Сиэтла» и «Сент-Луиса».

31-летнего форварда «Коламбуса » и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сиэтл » принимает «Сент-Луис » (0:0 , перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Перед началом игры на арене почтили память Джонни Годро и его брата минутой молчания. На стадионе показали семейные и игровые фотографии Годро.