Память братьев Годро почтили минутой молчания реред матчем «Сиэтла» и «Сент-Луиса». На арене показали фотографии Джонни и его семьи
Память Джонни Годро и его брата почтили перед матчем «Сиэтла» и «Сент-Луиса».
31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Сиэтл» принимает «Сент-Луис» (0:0, перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Перед началом игры на арене почтили память Джонни Годро и его брата минутой молчания. На стадионе показали семейные и игровые фотографии Годро.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Это хоккей»
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