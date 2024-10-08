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Конате о ситуации на Ближнем Востоке: «Борьба с терроризмом – это одно, но массовые убийства гражданских... Вне религии, вне конфликтов, мы – люди, у нас разный цвет кожи, но одна кровь»

Ибраима Конате высказался о серии конфликтов на Ближнем Востоке.

25-летний защитник «Ливерпуля» и сборной Франции сделал заявление перед матчем Лиги наций УЕФА с Израилем.

«Мы здесь, чтобы играть в футбол, мы не смотрим на то, против кого играем. Но очевидно, что происходящее в мире не оставляет нас равнодушными. То, что мы видим в социальных сетях, просто отвратительно. У меня даже нет слов, чтобы описать этот ужас.

Больше всего я беспокоюсь о молодых людях, о новом поколении. Представьте себе, что дети заходят в свои телефоны, и 8-10-летние дети натыкаются на видео, где детей и взрослых обезглавливают...

Представьте себе, какое психологическое воздействие это может оказать. Поэтому я очень беспокоюсь за них. И я очень переживаю за людей, которые сегодня страдают по всему миру.

Борьба с терроризмом – это одно. Но гражданские лица, которые не имеют к нему никакого отношения и которых массово убивают... Нет слов, чтобы описать это, и это причиняет мне боль.

Мы просто хотим мира во всем мире. Сегодня этого почти невозможно достичь, но мы действительно этого хотим. Если мы можем помочь своим поведением, своими словами, добротой, которую проявляем друг к другу, успокоить сердца людей вокруг нас...

Вне религии, вне конфликтов, мы – люди. У нас разный цвет кожи, но у нас одна кровь. Если будем помнить об этом, о том, что жизнь очень коротка и что мы просто должны быть счастливы с теми, кто нас окружает, я думаю, мы уже будем жить в лучшем мире», – заявил игрок сборной Франции Ибраима Конате.

Конате – модный конкурент Кунде. Оцените лук в стиле Канье Уэста!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMC Sport
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