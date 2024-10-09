Гюнтер стал автором первой шайбы «Юты» в НХЛ. Он открыл счет в домашнем матче с «Чикаго»

Дилан Гюнтер стал автором первой шайбы «Юты» в НХЛ.

21-летний форвард отличился в первом для новой команды матче регулярного чемпионата лиги – против «Чикаго » (2:0, 2-й период).

Игра проходит в Delta Center в Солт-Лейк-Сити.

Напомним, что «Юта» унаследовала состав и штаб от «Аризоны», но вступила в лигу как новая франшиза, а не преемник «Койотис».