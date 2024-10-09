Гюнтер стал автором первой шайбы «Юты» в НХЛ. Он открыл счет в домашнем матче с «Чикаго»
Дилан Гюнтер стал автором первой шайбы «Юты» в НХЛ.
21-летний форвард отличился в первом для новой команды матче регулярного чемпионата лиги – против «Чикаго» (2:0, 2-й период).
Игра проходит в Delta Center в Солт-Лейк-Сити.
Напомним, что «Юта» унаследовала состав и штаб от «Аризоны», но вступила в лигу как новая франшиза, а не преемник «Койотис».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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