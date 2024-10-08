Бегиристайн покинет «Сити» в конце сезона. Испанец был спортивным директором клуба с 2012-го
Чики Бегиристайн покинет пост спортивного директора «Сити» в конце сезона.
Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнстейн.
Испанец давно планировал уйти в отставку в возрасте 60 лет, и клуб полностью поддержал это решение.
Предполагается, что у «Манчестер Сити» есть соглашение с преемником Бегиристайна на посту спортивного директора, который приступит к работе в начале 2025 года, с шестимесячным периодом передачи дел.
Бегиристайн занимал эту должность с 2012 года. До этого он работал в «Барселоне» с 2003 по 2010 годы.
Самый важный человек в карьере Гвардиолы – спортивный директор «Ман Сити». Кто он?
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Давида Орнстейна
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