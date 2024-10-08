Месси – завершающему карьеру Иньесте: «Мяч будет скучать по тебе, как и все мы. Желаю тебе всего наилучшего, феномен»

Лионель Месси обратился к Андресу Иньесте.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании завершает профессиональную карьеру в 40 лет.

«Один из самых волшебных партнеров по команде, с которыми мне больше всего нравилось играть. Андрес Иньеста , мяч будет скучать по тебе, как и все мы.

Я всегда желаю тебе всего наилучшего, феномен», – написал Месси в сторис инстаграма.