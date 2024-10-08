Агуэро требует от «Барсы» 3 млн евро и подал в суд. Клуб не выплатил зарплату игроку после отказа страховой из-за проблем с сердцем у аргентинца

Серхио Агуэро требует от «Барселоны» 3 млн евро.

Бывший нападающий сборной Аргентины считает, что клуб должен выплатить ему зарплату за один сезон.

Летом 2021 года Агуэро, покинув «Манчестер Сити» по истечении срока соглашения, перешел в «Барселону» и подписал контракт на два года. Он провел за каталонцев всего 5 матчей и забил 1 гол.

30 октября в матче Ла Лиги против «Алавеса» (1:1) Серхио заменили на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и тахикардии . Клуб сообщил , что аргентинец пропустит 3 месяца из-за проблем с сердцем. 15 декабря 2021-го футболист объявил о завершении карьеры.

Агуэро отказался от причитающихся ему денег за второй сезон, но заявил, что рассчитывает на зарплату по контракту за первый год. «Барса» согласилась с требованием игрока, однако хотела выплатить ему 3 миллиона евро за счет страховки.

Однако страховая компания отказалась производить выплату, сославшись на то, что проблемы с сердцем у Агуэро были еще до перехода в «Барселону». Сторона форварда не согласилась с этим, заявив, что ранее у футболиста были проблемы с сердцем другого рода.

Сине-гранатовые не заплатили Агуэро, и через некоторое время он подал в суд на клуб. При этом Серхио хочет заключить внесудебное соглашение и готов к составлению графика платежей. Судебное разбирательство еще не началось, экс-футболист хочет все решить без излишнего шума.