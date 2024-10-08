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НБА. Предсезонные матчи. «Финикс» сыграет с «Детройтом», «Клипперс» примут «Бруклин» и другие встречи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся пять встреч.

«Финикс» сыграет с «Детройтом», «Клипперс» примут «Бруклин».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
предсезонные матчи
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