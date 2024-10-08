Йорк о чернокожих тренерах: «Вы говорите об инклюзивности и многообразии, а мы просто хотим справедливости. Мы должны сделать в 3 или 4 раза больше, чтобы получить шанс»

Дуайт Йорк поделился мнением о сложностях у чернокожих тренеров в Англии.

52-летний специалист работал в качестве тренера только в австралийском клубе «Макартур » в 2022 году.

«Футбол ничего тебе не должен. Даже если вы добились больших успехов будучи игроком, это не делает вас хорошим тренером.

Однако мы не видим того же самого для всех. В этой стране есть люди, которые получили две или три возможности.

Вы говорите об инклюзивности и многообразии, а мы просто хотим справедливости. И я не чувствую, что с чернокожими тренерами обращаются справедливо.

Мне кажется, что мы должны сделать в три или четыре раза больше, прежде чем получим возможность», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед » Дуайт Йорк .