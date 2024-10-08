Иньеста о «Золотом мяче»-2010: «Фото с Хави, Месси и мной на церемонии награждения – это нечто большее, чем просто победа в этой номинации. Это важнее, чем имя победителя»
Андрес Иньеста высказался о том, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч».
В 2010 году Иньеста занял второе место в голосовании на приз лучшему футболисту мира, уступив Лионелю Месси.
Сегодня 40-летний испанец объявил о завершении карьеры.
«В первую очередь мне на ум приходит любовь и привязанность людей, возможность осчастливить многих людей своей работой... «Золотой мяч» – это здорово, это часть футбола. Но я считаю поводом для гордости не титулы, а мечту стать футболистом и завоевать любовь людей.
Фотография с Хави, Лео и мной на церемонии награждения – это нечто большее, чем просто победа в этой номинации. Трое воспитанников, которые находятся на церемонии вручения «Золотого мяча», – вот главный приз того дня, это важнее, чем имя победителя», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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