Иньеста о «Золотом мяче»-2010: «Фото с Хави, Месси и мной на церемонии награждения – это нечто большее, чем просто победа в этой номинации. Это важнее, чем имя победителя»

Андрес Иньеста высказался о том, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч».

В 2010 году Иньеста занял второе место в голосовании на приз лучшему футболисту мира, уступив Лионелю Месси.

Сегодня 40-летний испанец объявил о завершении карьеры .

«В первую очередь мне на ум приходит любовь и привязанность людей, возможность осчастливить многих людей своей работой... «Золотой мяч » – это здорово, это часть футбола. Но я считаю поводом для гордости не титулы, а мечту стать футболистом и завоевать любовь людей.

Фотография с Хави , Лео и мной на церемонии награждения – это нечто большее, чем просто победа в этой номинации. Трое воспитанников, которые находятся на церемонии вручения «Золотого мяча», – вот главный приз того дня, это важнее, чем имя победителя», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании .